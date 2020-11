Qualche PIOGGIA al NORD in arrivo tra martedi e mercoledi

Ecco il temporaneo cedimento dell'alta pressione che avverrà al nord tra martedi e mercoledi, stante lo scivolamento di una perturbazione verso la Penisola Iberica:

Il calo dei geopotenziali in quota unitamente alla formazione di una blanda depressione sul Golfo Ligure saranno sufficienti a determinare qualche pioggia al nord (specie al nord-ovest) e sull'alta Toscana. Successivamente, la pressione dovrebbe temporaneamente rimontare sull'Italia in attesa di eventi successivi.

Dal punto di vista delle piogge, la seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 3 novembre:

Al nord andranno in scena pioviggini in pianura e qualche rovescio sulla Liguria e sull'alta Toscana. In serata potrebbe arrivare anche qualche rovescio sulle Alpi, nevoso solo oltre i 2000 metri.

Sul resto d'Italia non avremo cambiamenti degni di nota, anche se il cielo seguiterà a non essere del tutto sereno, specie lungo le aree tirreniche.

La terza mappa mostra infine la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di mercoledi 4 novembre:

Le piogge tenderanno a concentrarsi al nord-ovest, in modo particolare sul Piemonte, l'ovest della Lombardia, la bassa Val d'Aosta e la Liguria. Qualche piovasco sarà possibile anche sulle Alpi orientali, mentre sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto, mite e in larga parte soleggiato.

