Primi cambiamenti ad inizio prossima settimana: ecco dove arriveranno i TEMPORALI

L'anticiclone sub-tropicale ha preso pieno possesso del Mediterraneo e ci farà compagnia almeno fino ad inizio prossima settimana. Le temperature saliranno nettamente, fino a superare le medie del periodo di almeno 7-10°C su tante località da nord a sud. Addirittura potremmo superare i 34-35°C in pianura Padana e nelle aree interne di Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata.

Farà molto caldo anche lunedì e martedì su buona parte d'Italia, ma con una differenza importante: l'anticiclone inizierà a perdere colpi sul bordo settentrionale, in corrispondenza del nord Italia. Ne approfitteranno correnti più fresche e secche atlantiche (in alta quota) che invadendo il nord entreranno in constrato col tanto caldo e la tanta energia presente in pianura Padana, dando luogo a tanta instabilità convettiva.

I primi temporali si affacceranno sull'arco alpino e sul Piemonte nella seconda parte di domenica. Proprio sul finire della giornata qualche fenomeno intenso potrebbe già interessare la Val Padana occidentale.

L'apice dell'instabilità arriverà tra lunedì e martedì quando il flusso instabile atlantico si farà più intenso e produrrà temporali estesi e forti su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige. Rischio temporali di forte entità, con grandine e colpi di vento, piuttosto marcato.

Piogge e temporali potrebbero estendersi anche al resto d'Italia nel corso della settimana, come anticipato in questo articolo.