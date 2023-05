Previsioni meteo: intenso ciclone a inizio settimana, piogge torrenziali previste in Emilia Romagna!

Un vortice ciclonico afro-mediterraneo determinerà una marcata fase di maltempo in avvio di settimana.

Nella giornata di Lunedì piogge battenti e temporali anche di forte intensità imperverseranno sul Centro-Sud, grazie al minimo depressionario che andrà a collocarsi prima sull'area ionica poi nel basso Tirreno. Il Nord rimarrà inizialmente ai margini ma con la risalita del centro di bassa pressione verso l'Italia centrale nella giornata di Martedì, toccherà anche alle regioni settentrionali fare i conti col maltempo.



E purtroppo, sulla base degli ultimi aggiornamenti modellistici, la parte più intensa della perturbazione dovrebbe colpire ancora una volta l'Emilia Romagna, che finirà sotto l'effetto del fronte occluso della depressione. Questo significa che fra la notte e poi la giornata di Martedì, cadranno ingenti quantitativi di pioggia. Come vediamo dalla cartina inserita in alto, potrebbero precipitare fino a 80-100 mm e più (ci aspettiamo punte localmente sui 150-180 mm) nell'arco delle 24 ore sull'area centro-orientale dell'Emilia Romagna, che risulterà maggiormente colpita.

Le piogge, di moderata o forte intensità, cadendo incessanti per molte ore, potranno arrecare nuovamente importanti criticità a livello idro-geologico, trovando terreni e corsi d'acqua già saturi dall'evento alluvionale di inizio Maggio e in seguito alle piogge cadute anche nelle ultime ore. Una situazione insomma di massima allerta, che porterà sicuramente la Protezione Civile a emettere nuovi importanti avvisi entro la giornata di domani.