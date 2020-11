Previsioni meteo: grande ritorno dell'autunno dalla prossima settimana, ecco dove

Il bilancio di questa prima parte di novembre è senza dubbio negativo: l'autunno sembra essere improvvisamente scomparso dal Mediterraneo, considerando che mancano perturbazioni e quasi ogni possibile nota instabile addirittura dall'ultima settimana di ottobre.

Questa prima metà di novembre si è rilevata davvero siccitosa e stabile, troppo avara di pioggia e troppo ricca di nubi basse, sole e nebbie. Il segno di questa anomala situazione è evidente soprattutto sulle Alpi, le quali appaiono spoglie e marroni anche oltre i 2000 metri di quota.

Fortunatamente le cose sembrano seriamente intenzionate a cambiare a breve: la seconda metà di novembre potrebbe rivelarsi diametralmente opposta ed addirittura potremmo assistere a frequenti perturbazioni, clima più freddo e tante nevicate sui nostri monti, come normale che sia a novembre!

Tutto questo grazie all'indebolimento del vortice polare che andrebbe a stimolare, finalmente, scambi meridiani piuttosto marcati, in grado di portare nel Mediterraneo correnti d'aria più fredde e molto instabili.



PROSSIMA SETTIMANA COL MALTEMPO | I primi segni di questo grande cambiamento sul centro Italia, dove al primo lieve indebolimento dell'alta pressione sono subito comparse piovaschi e acquazzoni.

Ma il cambiamento sarà ancor più netto ad inizio settimana, specie tra lunedì e martedì, quando il centro-sud sarà investito da una perturbazione nord europea carica di piogge, qualche temporale e clima più fresco.

Ancora poco da segnalare al nord, eccetto qualche rapida pioggia sul nord-est nelle prime ore di lunedì. Addirittura sul nord Italia la stabilità proseguirà fino a giovedì 19.



Dunque il centro-sud sarà il primo settore ad osservare chiaramente il ritorno dell'autunno, mentre il nord dovrà attendere almeno l'ultima parte della prossima settimana. È infatti molto probabile un secondo, ben più corposo, peggioramento tra venerdì 20 e domenica 22 che potrebbe avvolgere l'intera nostra penisola. Una massa d'aria artica rischia di irrompere nel Mediterraneo portando piogge diffuse, forti temporali, un calo termico e soprattutto tanta neve sulle nostre montagne, sia sulle Alpi che in Appennino.

Insomma l'autunno è pronto finalmente a tornare alla ribalta!