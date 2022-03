PIOGGE PRIMAVERILI: appuntamento rimandato al 18-19 marzo?

Dopo il fallimento del prossimo fine settimana, le piogge primaverili in Italia potrebbero slittare verso la fine della seconda decade mensile, attorno al 18-19 marzo. Si tratta comunque dell'ipotesi ottimistica che lancia questa mattina il modello americano, sperando che anche altri modelli si convertano a questa tesi, uno su tutti, il modello europeo.

In altre parole, il modello di oltre oceano opra per la risalita della depressione mediterranea originata dal fallimento saccaturale del prossimo week-end. La vediamo in questa analisi prevista per venerdi 18 marzo:

In verità la depressione sembra allargare le maglie ed abbracciare tutta la nostra Penisola con umidi venti di Scirocco carichi di pioggia. La mappa della probabilità di pioggia, sempre imbastita dal modello americano per il medesimo periodo, risulta abbastanza "carica" da nord a sud:

Si tratta ovviamente di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi giorni . Tuttavia, si evince una probabilità di pioggia elevata su buona parte del nord, oltre alla Sardegna orientale, le aree interne del centro e il settore ionico. Vedremo se questa volta riusciremo ad arrivare a meta o vi sarà un altro rinvio (si spera ovviamente di no).

