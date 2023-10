PAZZIE CLIMATICHE: il nostro Continente cinto d'assedio tra ESTATE, AUTUNNO ed INVERNO

Quando l'estate, l'autunno e l'inverno possono quasi "toccarsi". E' ciò che sta succedendo in questi giorni sul nostro Continente, che è interessato da due masse d'aria di estrazione opposta.

Sull'Europa centro-occidentale ed il bacino del Mediterraneo un mostro anticiclonico africano sta portando l'estate ormai da 20 giorni, con valori anche superiori a 35° sulla Penisola Iberica. Sull'Europa orientale e la vicina Russia invece l'inverno sembra piombato all'improvviso con la prima neve che ieri sera si è fatta vedere a Mosca. Una dicotomia climatica che nel raggio di uno spazio relativamente ristretto, porta variazioni termiche anche superiori ai 20°.

Esaminiamo le temperature massime che sono state registrate ieri in Europa e sulla vicina Russia - vi raccomandiamo di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Ecco L'ESTATE sulla Penisola Iberica, la Francia, l'Inghilterra e il bacino del Mediterraneo (sia occidentale che orientale). Notate i valori spesso superiori a 30°.

L'AUTUNNO è poco più a nord, in quella fascia intermedia che fa da cuscinetto con un INVERNO PRECOCE che invece si presenta più a nord-est, in direzione della Scandinavia, i Golfi di Botnia e Finlandia e la vicina Russia. In alcune aree si superano a stento i 5° di massima.

Per avere un colpo d'occhio migliore del FREDDO che è dilagato sull'Europa nord orientale, vi mostriamo le tempetature minime registrate questa notte:

A nord e ad est della linea bianca i valori notturni sono quasi tutti inferiori allo zero, con punte al ribasso di -8/-10° nel cuore della Scandinavia.

Insomma, non c'è solo la nostra estate fuori stagione sulla scena termica europea...estate che lentamente dovrebbe eclissarsi nei prossimi giorni.

