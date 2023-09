Ottobre parte male, ennesima ondata di caldo in vista!

Il forte caldo africano che ha caratterizzato i giorni scorsi si è finalmente attenuato su tutta Italia, compreso il sud, dove le temperature sono diminuite di oltre 10°C, ritornando a livelli vicini alle medie del periodo, e in alcuni casi anche al di sotto. Tuttavia, questo clima più fresco non perdurerà a lungo. L'anticiclone si prepara a dominare nuovamente tutto il Mediterraneo e l'Europa occidentale, allontanando qualsiasi tentativo di maltempo di origine atlantica o nord europea. Di conseguenza, le temperature sono destinate a risalire praticamente ovunque.

Le correnti calde provenienti dal Nord Africa influenzeranno in particolare l'Europa occidentale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Anche l'Italia dovrà confrontarsi nuovamente con temperature notevolmente superiori alle medie stagionali.

Per la conclusione di settembre, avremo condizioni meteo stabili da nord a sud, con cieli sereni e un clima tipico della tarda estate. Ci aspettiamo temperature massime che oscilleranno tra i 26 e i 29°C in molte località, senza il caldo soffocante e opprimente delle scorse settimane. Sarà quindi possibile godersi le ultime giornate di settembre anche al mare, approfittando delle temperature ancora piuttosto elevate delle acque superficiali.

Tuttavia, la situazione potrebbe complicarsi nei primi giorni di ottobre. L'anticiclone nordafricano si rafforzerà, in particolare tra il 1° e il 4 ottobre, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, specialmente al Nord Italia. Pertanto, il maltempo sembra escluso, con predominanza di sole e l'apparizione delle prime nebbie notturne in Val Padana e nelle valli montane. Le escursioni termiche saranno notevoli, dato che l'irraggiamento notturno diventa sempre più influente con l'incremento dei minuti di buio. Non escludiamo temperature massime che possano toccare i 30-32°C e minime che scendano al di sotto dei 15°C.

È proprio al nord che, al momento, si prevedono le anomalie termiche più significative all'inizio del nuovo mese. Le anomalie previste tra l'1 e il 5 ottobre sono notevoli, soprattutto in Francia e Spagna, con picchi che superano di 10°C le medie stagionali. Nel Nord Italia, l'anomalia potrebbe essere di circa 6°C sopra la media tipica di inizio ottobre, mentre spostandosi verso sud, le anomalie tendono a ridursi.

Questa nuova ondata di caldo potrebbe interrompersi bruscamente intorno al 5 ottobre, a causa dell'arrivo di nuove perturbazioni atlantiche. Tuttavia, ci occuperemo di questo argomento nei prossimi editoriali.