ONDATA di FREDDO tardiva su molte regioni a fine mese con NEVE a quote molto basse: ecco dove!

Nevicherà così a Potenza entro fine mese? Secondo il modello europeo potrebbe essere ma certamente la previsione sarà oggetto di revisione e monitoraggio costante.

Il modello stamane è convinto che la prossima settimana tornerà l'inverno, perlomeno lungo l'Adriatico e al sud, in parte anche sulle centrali tirreniche, molto meno al nord-ovest, sempre risparmiato da questo tipo di irruzioni da nord-est.

Ecco il quadro termico a 1500m previsto tra martedì 28 e giovedì 30 marzo perchè gli impulsi instabili che accompagneranno l'ondata potrebbero essere addirittura due e rinnovare così l'apporto di aria artica continentale:

Se facessimo uno zoom termico alla stessa quota proprio sull'Italia ci renderemmo conto che una tale ondata sarebbe capace di determinare nevicate almeno sino a 300m e, in caso di rovesci a sfondo temporalesco, persino sul litorale, anche in presenza di temperature di alcuni gradi superiori allo zero:

Ecco le conseguenze sul piano precipitativo previste per giovedì 30 marzo, sempre secondo il modello europeo:

E qui la sommatoria degli accumuli nevosi previsti tra lunedì 27 e giovedì 30 marzo, spicca un Appennino decisamente ben imbiancato, perfino Nebrodi, Madonie e Peloritani e il Gennargentu, ma anche le nevicate sui settori esteri delle Alpi per effetto STAU, anche lì a quote basse:

ATTENDIBILITA':

L'episodio sembra francamente un po' estremo, ma la configurazione barica è vista da diversi modelli, sull'entità dell'irruzione fredda è ancora presto per esprimersi. Diciamo che al momento non si va oltre il 35-40%, che è comunque già rilevante. Seguite gli aggiornamenti.