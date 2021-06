Ondata di caldo storica in Canada: temperatura record di 49,5° a Lytton! Decine di morti

Un'ondata di caldo eccezionale si sta verificando da diversi giorni negli Stati Uniti occidentali e soprattutto in Canada, dove si stanno registrano temperature senza precedenti, come vi abbiamo documentato ieri.

Un flusso di aria estremamente calda è risalito fino al Canada occidentale, interessando in particolar modo la Columbia britannica ed il vicino stato dell'Alberta, dove si stanno registrando attualmente le temperature più elevate.

Nella giornata di ieri, un nuovo incredibile record di caldo è stato stabilito a Lytton, cittadina a nord-est di Vancouver, che ha toccato i 49,5°C, superando per il terzo giorno consecutivo il suo record assoluto di temperatura più alta mai registrata.



"Alle 16:20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta i record di temperatura giornalieri e storici", ha twittato ieri Environment and Climate Change Canada (Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento delle politiche e dei programmi ambientali.

Si tratta di una temperatura eccezionale, anche considerata la latitudine a cui si trova Lytton, più o meno la stessa di Londra, per intenderci.

L'ondata di caldo eccezionale sta causando anche vittime: numerose sarebbero le morti improvvise legate alle temperature proibitive. La Polizia reale canadese a cavallo (Rcmp) e la Polizia della città di Vancouver Police hanno annunciato separatamente che almeno 134 persone sono morte da venerdì nell'area metropolitana situata sulla costa canadese affacciata sul Pacifico.