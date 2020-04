ONDA AFRICANA sul week-end lungo del Primo Maggio?

L'anticiclone africano è sempre pronto (in qualunque stagione) a far sentire il suo respiro, vuoi che si tratti di un'onda mobile, cioè un cuneo con durata non superiore ai 3-4 giorni, vuoi che invece metta radici e rimanga in nostra compagnia per settimane, come accade spesso in estate ma sempre più spesso anche d'inverno, pur con caratteristiche leggermente diverse.



Cosi, l'esordio di maggio che sembrava dover essere piovoso, pare che invece viri verso una temporanea soluzione anticiclonica, specie da sabato 2 a lunedì 4 maggio .



La festa del Primo Maggio trascorrerà probabilmente con un tempo in convalescenza: correnti da nord-ovest piloteranno aria fresca lungo lo Stivale, attivando instabilità pomeridiana lungo tutta la dorsale appenninica e le zone interne del centro e del sud, mentre al nord, rimasto sottovento, splenderà il sole.



Sabato 2 maggio e soprattutto domenica 3 ecco l'onda stabile e progressivamente più calda dell'anticiclone africano: tanto sole ovunque dalle Alpi alla Sicilia con temperature massime sino a 27-28°C, anche se il grosso della massa d'aria calda in quota rimarrà localizzato sulla Francia ed anzi sul meridione inizialmente affluirà qualche refolo fresco da NNE, senza tuttavia generare fenomeni di rilievo. Ecco la mappa barica prevista per sabato 2 maggio:

Da lunedì 4 ecco l'erosione del cuneo anticiclonico da parte di una saccatura atlantica che dovrebbe dispensare piogge e temporali a partire dai versanti nord-occidentali e dell'alto e medio Tirreno, come si nota da questa mappa:

Nei giorni successivi l'affondo della saccatura risulterebbe ancora più efficace e l'Italia ospiterebbe un canale depressionario con frequenti precipitazioni:

L'attendibilità della previsione è da considerarsi media 55% dal 1° al 4 maggio, bassa dal 5 in poi, cioè intorno al 30%.