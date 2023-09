Nuova ONDATA di CALDO INTENSO in arrivo, colpirà soprattutto...

Ci risiamo! Dopo la parentesi instabile e fresca che ci ha interessato nei giorni scorsi e che faceva presagire un ingresso trionfale dell'autunno anche dal punto di vista atmosferico, le temperature torneranno a salire ed il sole tornerà a splendere da nord a sud, in perfetta chiave estiva.

Del resto, sono anni ormai che settembre è stato sottratto all'autunno e si presenta in tutto e per tutto come mese estivo. Quest'anno non farà eccezione, quantomeno nella prima parte.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Europa nelle ore centrali di mercoledi 6 settembre:

Notiamo che in questa circostanza i massimi di caldo non interesseranno l'Italia. La lingua bollente sembra diretta verso i Paesi dell'Europa occidentale, in modo particolate la Francia e la parte orientale della Penisola Iberica. Noi ce la caveremo con un caldo moderato, che solo a tratti si presenterà intenso, specie sulla Sardegna e il Tirreno.

Sul fronte delle temperature al suolo, guardate i valori che si prevedono in Francia nella medesima giornata, ovvero mercoledi 6 settembre - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Punte di 36-38° nel cuore dell'Esagono Francese, in corrispondenza della lingua bollente africana che opprimerà nuovamente il nostro Continente.

Tali valori potrebbero arrivare anche in Italia? Beh, questa è un'altra storia e la tratteremo in quest'altro articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/prossima-settimana-quali-saranno-le-giornate-pi-calde-per-l-italia-/98534/

