Nuova forte ondata di temporali verso il Nord: è allerta della Protezione Civile

Un nuovo impulso perturbato legato all'affondo di una saccatura atlantica da ovest determinerà forte maltempo nella giornata di Mercoledì 4 Agosto sul Nord Italia. Qui sono attesi nuovi temporali e piogge di forte intensità, in particolar modo fra Piemonte e Lombardia.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Ecco il comunicato e il bollettino meteorologico dettagliato per la giornata di Mercoledì.

Maltempo: allerta arancione in Lombardia

Piogge e temporali al Nord

Una saccatura di origine atlantica si protende dal Mare del Nord fino alla Penisola Iberica, determinando correnti in quota sud-occidentali sulle regioni settentrionali italiane. Tale configurazione produrrà, nella giornata di domani, spiccata instabilità atmosferica, ad iniziare dai settori di Nord-Ovest, con attività temporalesca anche intensa.

L`avviso prevede dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 4 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sull`intero territorio del Piemonte e su alcuni settori lombardi.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull`Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all`evolversi dei fenomeni.

Previsioni meteo Mercoledì 4 Agosto 2021



Precipitazioni:

- sparse, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di alta pianura occidentale della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia e Liguria centro-orientale, con quantitativi cumulati molto elevati sui settori alpini e su quelli pedemontani occidentali della Lombardia, elevati sui restanti settori citati della Lombardia e sulle zone pedemontane e pianeggianti del Piemonte settentrionale, generalmente moderati sui restanti settori;

- da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Liguria e Lombardia e su Valle d'Aosta e settori di pianura occidentale del Veneto, in estensione serale ad alta Toscana e settori occidentali dell'Emilia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime da elevate a molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, elevate su Campania, Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche e settori orientali dell'Emilia Romagna.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte specie nella seconda parte della giornata, sui settori appenninici di Molise e regioni meridionali della penisola e sui rilievi della Sicilia; tendenti a forti sud-occidentali sui crinali dell'Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con raffiche di burrasca in serata su quello ligure e tosco-emiliano.

Mari: nessun fenomeno significativo.