NEVE: tornano i dubbi sulla consistenza della nevicata tra lunedÃ¬ 4 e martedÃ¬ 5 dicembre al nord MA...

La traiettoria del fronte in transito tra il pomeriggio di lunedì 4 e la prima mattinata di martedì 5 dicembre viene vista nuovamente più bassa del previsto dall'aggiornamento serale dei modelli.



Questo significa precipitazioni NEVOSE molto più modeste del previsto , salvo sull'Appennino ligure e la dorsale appenninica emiliana. La mappa sopra con quei colori marroni e rossi accesi sulle Alpi si riferisce in realtà ad accumuli già intervenuti nei giorni precedenti, perchè il fronte non coinvolgerà l'arco alpino.

Ecco il quadro barico di lunedì 4 che, a causa di una scarsa incisività della saccatura, vede il fronte spezzarsi all'altezza delle Alpi occidentali, con ben poca umidità pronta a sfondare sul catino padano:

Insomma sulla Valpadana occidentale solo pochi fiocchi, giusto per tetti e parabrezza delle auto, qualche prato e alberi imbiancati, se andrà bene. Ma davvero non c'è più possibilità che riprenda quota l'ipotesi di un fronte più incisivo? Si, ci sono ancora delle chances, ma questo ridimensionamento generale colpisce e potrebbe incidere molto sulla previsione finale.

Ma nessun altro modello vede neve in modo più consistente? SI, qualcuno c'è, ad esempio quello svizzero, ma è abbastanza isolato: si notano accumuli anche superiori ai 20cm sull'Apennino ligure, sui 10cm tra Piemonte centrale, varesotto e pavese.

Naturalmente meno aria umida e mite entra in Valpadana e più si manterrà il famoso cuscino freddo, addirittura incentivato dall'eventuale spruzzatina di neve, che fungerà da ghiacciaia.



Su questo strato freddo potrebbe scorrere il fronte dell'Immacolata, in grado di favorire un'altra breve ma più redditizia nevicata, come si vede qui (in realtà nella prima fase nevicherebbe ancora su Piemonte ed anche ovest lombardo):

Se però non ci sono certezze sull'episodio del 4-5 dicembre, figuriamoci quanto regni sovrana l'incertezza per l'episodio dell'Immacolata. Non ci resta che aspettare gli aggiornamenti, naturalmente rimarcando con piacere la grande dinamicità del tempo.