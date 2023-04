Nelle prossime ore GIÃ™ I TERMOMETRI, ma arriverÃ  anche la NEVE?

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di mercoledi 5 aprile.

Tra martedi e mercoledi si consumerà il momento più freddo della settimana. Dalla mappa sinottica si nota una vasta palude barica con una blanda depressione situata sul basso Tirreno. L'azione del sole contribuirà a rendere il pomeriggio abbastanza instabile, aumentando il rischio di rovesci nevosi specie al centro e su parte del meridione, come vedremo tra poco.

Iniziamo con il freddo. Mercoledi mattina, con il calo della ventilazione e la maggiore serenità del cielo, si potranno avere gelate su alcune aree della nostra Penisola. Queste sono le temperature attese per le prime ore del mattino della giornata in parola ( si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo ):

Valori sottozero saranno possibili sulla pianura piemontese ed a tratti sull'Emilia Romagna, dove avremo punte di -5° nelle vallate interne appenniniche.

Freddo e gelate anche nelle aree interne del centro con punte di -4/-6° nelle vallate incassate dell'Abruzzo. Di poco sottozero le temperature nelle aree interne della Calabria e persino della Sardegna dove si arriverà a -2°.

Sul fronte del fenomeni, la giornata maggiormente deputata alla formazione di rovesci nevosi sarà mercoledì 5 aprile, specie nel pomeriggio:

L'azione del sole dovrebbe accendere una sorta di instabilità fredda con rovesci di neve al centro sopra i 700-900 metri (neve tonda più che altro). Rovesci anche al sud, specie tra Sicilia e Calabria, ma con neve solo oltre i 1000-1200 metri. Qualche rovescio non si esclude anche in prossimità dei rilievi dell'Italia settentrionale, sempre nel pomeriggio.

