Modello americano: scenari ESTREMI sull'irruzione dell'Autunno

Le tendenze per la terza decade di settembre diventano sempre più interessanti, come dimostrato dal centro di calcolo americano, con un aggiornamento di rilievo per il prosieguo del mese e per l'inizio dell'autunno astronomico.

Ricordiamo che l'autunno inizierà ufficialmente il 23 settembre, giorno dell'Equinozio d'autunno, e per coincidenza potrebbe presentarsi con caratteristiche tipicamente autunnali in molte delle nostre regioni. Sì, ci sono ancora molte incertezze sull'evoluzione meteo di questa ultima decade di settembre, tuttavia il modello americano ci presenta nuovamente delle incursioni fresche particolarmente vivaci, cariche di instabilità, che potrebbero interessare l'Italia per diversi giorni.

Il forte caldo africano che inizierà dal weekend sarà predominante soprattutto al centro e al sud, ma potrebbero davvero essere gli ultimi giorni caldi di settembre, prima di cedere il passo alle fresche correnti nord atlantiche.

Quanto presentato dal modello GFS potrebbe rappresentare uno scenario piuttosto estremo, dato che altri centri di calcolo non predicono forti onde fresche in grado di portare l'autunno in ogni parte dell'Italia. Tuttavia, vediamo di analizzarlo e di capire cosa succederebbe se questa ipotesi prevalesse sulle altre.

La saccatura fresca nord atlantica potrebbe raggiungere il nord proprio nel giorno dell'Equinozio, il 23 settembre, portando un netto calo delle temperature e forti temporali. Al sud, invece, si prevede un rialzo delle temperature ben oltre le medie stagionali:

Successivamente, tra il 24 e il 25 settembre, l'aria fresca si estenderà al Centro Italia, mentre il sud continuerà a registrare temperature eccezionalmente elevate per il periodo. Questo fenomeno rappresenta il tipico rialzo termico prefrontale, che sarà seguito da una decisa diminuzione delle temperature nell'arco di 24 ore:

Infatti, tra il 26 e il 27 settembre, secondo il modello americano, l'aria fresca avrà completamente raggiunto l'Italia, portando le temperature al di sotto delle medie stagionali, con condizioni tipicamente autunnali, compresi acquazzoni e temporali sparsi da nord a sud:

Questo è solo uno dei vari scenari attualmente in discussione per la terza decade del mese. La media degli scenari dello stesso modello americano suggerisce un calo graduale delle temperature, ma al momento non si prevedono forti onde di fresco e maltempo persistenti. Pertanto, questo aggiornamento rimane, per il momento, uno scenario piuttosto estremo, ma certamente non impossibile.