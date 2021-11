MODELLO AMERICANO: ipotesi di INTENSO MALTEMPO dopo metà mese; quanto c'è di vero?

Forte maltempo sull'Italia dopo la metà del mese? Se ci fidiamo dell'elaborazione ufficiale del modello americano, una vasta saccatura fredda potrebbe irrompere sul Mediterraneo occidentale apportando severo maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali e dal Tirreno; oltre alla pioggia, arriverebbero anche abbondanti nevicate sulle Alpi a quote non elevate per la stagione.

Quanto c'è di vero in questa previsione? Per rispondere a questa domanda, affianchiamo allo scenario ufficiale, la media di tutti gli scenari del modello americano imbastita questa mattina per il medesimo giorno, ovvero martedi 16 novembre:

A sinistra il maltempo previsto dallo scenario ufficiale del modello americano; a destra il "nulla assoluto" previsto dalla media degli scenari corrispondente.

Tutto ciò cosa significa? Che il maltempo imbastito dallo scenario ufficiale questa mattina, risulta completamente sconfessato dalla sua media. Morale, le probabilità di realizzo sono al momento molto basse, non superiori al 20%.

Nei prossimi giorni terremo comunque controllata la situazione e vedremo se incrementare o abolire del tutto questa ipotesi perturbata. Continuate quindi a seguirci!

