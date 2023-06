Meteo WEEK-END: il tempo pronto a cambiare tutto ad un tratto!

Mentre ci apprestiamo a commentare un'altra forte ondata di maltempo sull'Italia, in particolare al centro e al sud, non possiamo non discutere del deciso stravolgimento che avverrà nel week-end. Ebbene dopo tanto maltempo, dopo tante piogge e temperature sotto tono, l'anticiclone sub-tropicale rimetterà il naso nel Mediterraneo con molta decisione.

Nel fine settimana vivremo le prime avvisaglie di stabilità, di caldo e di piena Estate! Come già anticipato in questo articolo dovremo fare i conti con la prima vera ondata di caldo della stagione, decisamente inaspettata dopo una prima parte di Giugno così timida e molto turbolenta.

I primi cambiamenti arriveranno proprio tra sabato 17 e domenica 18 Giugno, quando l'anticiclone si espanderà su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, spazzando via di fatto l'ondata di maltempo dall'Italia.

In verità la giornata di sabato vedrà ancora la presenza dei venti di maestrale al sud e sul basso Adriatico, con qualche raffica di forte entità (oltre 40 km/h).

Nulla di eccezionale: nel corso della giornata il vento tenderà gradualmente ad indebolirsi fino ad attenuarsi nella giornata di domenica. Nel frattempo le temperature cominceranno ad aumentare a partire dal nord e dal medio-alto Tirreno, dove sfioreremo i primi 30°C.

Domenica il tempo sarà stabile praticamente ovunque e il caldo comincerà a farsi sentire in Val Padana, Toscana, Marche e in Sardegna. Le temperature massime potrebbero sfiorare i 31°C su questi settori, mentre altrove si assesteranno tra i 24 e i 29°C. Potremo definirla una giornata già pienamente estiva, con caldo senza grandi eccessi.

Tuttavia da lunedì le temperature saliranno ancora, da nord a sud, fino a portarsi di molti gradi oltre le medie del periodo. Ma di questo ne parleremo meglio in un prossimo editoriale.