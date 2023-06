Il grande CALDO punta l'Italia, ma per quanto?

Mentre ci apprestiamo a vivere l'ennesima ondata di maltempo degli ultimi mesi, i modelli matematici mostrano con sempre più insistenza la prima seria ondata di caldo della stagione.

Vivremo condizioni meteo parecchio diverse fra loro nell'arco di appena una settimana: oggi e giovedì la perturbazione colpirà in pieno centro e sud, determinando momenti da pieno autunno; a partire da domenica invece l'anticiclone africano tornerà con prepotenza sull'Italia, per la prima volta dall'inizio di Giugno.

Il promontorio anticiclonico sub-tropicale si fionderà sul Mediterraneo agevolato dall'assetto barico tra Atlantico ed Europa: una depressione andrà a piazzarsi sull'Atlantico centro-orientale, di conseguenza il flusso caldo sub-tropicale sarà costretto ad espandersi sull'Italia, dando vita alla prima ondata di caldo della stagione.

La mappa delle isoterme previste nel periodo tra 21 e 23 Giugno mostra chiaramente la portata di caldo a cui andiamo incontro. Al momento si prevedono punte di 25°C a circa 1500 metri di altezza (850hpa), valori che contraddistinguono le ondate di caldo più intense. Per pura coincidenza questa ondata di caldo intenso avrà inizio proprio dal 21 Giugno, giorno del Solstizio d'Estate.

Queste isoterme in quota si traducono, al suolo, in temperature molto alte da nord a sud. Sud Italia e isole maggiori potrebbero raggiungere agevolmente i primi 35-37°C della stagione, ma l'entità del caldo è ancora tutta da valutare considerando che mancano ancora un po' di giorni al presunto evento.

Da valutare, inoltre, anche la durata dell'ondata di caldo! Le ultimissime emissioni modellistiche propongono un arretramento dell'anticiclone già dopo il 25 Giugno: in tal caso le correnti più fresche settentrionali potrebbero rapidamente spazzar via il caldo e far scendere ovunque le temperature. Nei prossimi aggiornamenti capiremo con più chiarezza cosa ci riserverà la terza decade di Giugno!