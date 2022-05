Meteo: tutti i TEMPORALI di mercoledi 25 maggio in Italia

Ecco la situazione sinottica prevista per il primo mattino di mercoledi 25 maggio:

La saccatura invece di evolvere verso l'Italia tende a strozzarsi ed ad affossarsi verso sud. Questa mossa non consentirà alla pioggia di raggiungere la maggior parte delle nostre regioni, segnatamente il centro e il sud, che seguiteranno a crogiolarsi sotto un clima caldo e secco. Qualche temporale si prevede invece al nord specie tra la notte e la mattinata, prima che nel pomeriggio subentri un miglioramento.

Ecco comunque la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nella giornata di mercoledi 25 maggio:

Tra la notte e la mattinata temporali probabili su Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto, Trentino e Friuli, anche localmente intensi. A sud del Po invece scarsi fenomeni dettati da qualche breve rovescio senza accumuli importanti.

Nel corso della giornata fenomeni in attenuazione anche se resterà un po' di instabilità in prossimità dei rilievi, in definitiva attenuazione in serata.

Al centro da segnalare il debutto di qualche rovescio o breve temporale sulla Sardegna. Su tutte le altre regioni non avremo fenomeni, anzi, al sud e sulla Sicilia seguiterà a fare caldo, con valori praticamente estivi stante le correnti provenienti dal nord Africa.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

