Meteo: è tempo di alta pressione, quanto durerà?

L'alta pressione delle Azzorre è tornata in Italia ed è destinata a far impennare le temperature da nord a sud. Saranno soprattutto colline e montagne a risentire maggiormente dell'aumento termico, sia a causa dell'arrivo di masse d'aria più miti alle medio-alte quote (tipiche delle latitudini più meridionali o dei settori oceanici) sia per effetto delle inversioni termiche.

L'alta pressione visibile dal satellite sul Mediterraneo:



Saranno proprio le inversioni di temperatura a dominare nel prosieguo di settimana: l'irraggiamento notturno costringerà i suoli a perdere tanto calore e disperderlo verso l'alto, favorendo di conseguenza un aumento delle temperature a quote più elevate. In pianura, nelle conche, nelle valli e sugli altipiani si ottiene un netto calo termico che va così a costituire un'inversione termica (la temperatura aumenta col salire della quota). Questo fenomeno è decisamente più evidente di notte e all'alba o in presenza di nebbia, mentre in presenza del Sole tende gradualmente ad attenuarsi.Insomma il tempo dei prossimi giorni appare ora più che evidente: la stabilità sarà presente da nord a sud, mentre le temperature saranno più gradevoli in montagna, anche a 1500 metri di altitudine (dove avremo temperature fino a 8-10°C). Le temperature più elevate arriveranno tra venerdì 14 e domenica 16, dopodiché è probabile un graduale calo termico con l'inizio della prossima settimana (pur sempre in un contesto di alta pressione).

In tante località del centro e del sud si prospetta un week-end gradevole, con temperature fino a 14-15°C.

Quanto durerà l'anticiclone? È ormai sempre più probabile cha l'alta pressione possa farci compagnia fino a metà della prossima settimana. Almeno fino al 18-19 gennaio dovremo fare i conti con cieli sereni, qualche banco di nebbia e temperature sopra le medie. Solo il basso adriatico ed il sud potranno assistere a qualche raffica di maestrale ed un calo più consistente delle temperature tra martedì 18 e mercoledì 19, a causa di infiltrazioni fredde dai Balcani (ma sempre con cielo sereno).

Dopo il 20 gennaio persistono le ipotesi riguardo una nuova ondata di freddo e instabilità, ma la distanza temporale ci vieta di prodigarci in previsioni affidabili. Su questo punto ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti!