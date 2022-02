Meteo: spirargli di PIOGGIA e NEVE per il nord-ovest? Vediamo quando...

Una "goccia" in un "mare" di siccità e secco. La natura, dopo aver soffiato per oltre un mese vento secco sul nord Italia, potrebbe concedere un "contentino invernale" soprattutto al nord-ovest durante il prossimo week-end.

La situazione è ancora in evoluzione, stante la scadenza previsionale ancora abbastanza impervia. Tuttavia abbiamo deciso lo stesso di mostrare questa evoluzione...forse per risollevare un po' il morale anche se servirebbe ben altro per sortire effetti positivi in questa zona.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le prime ore di sabato 12 febbraio:

Notiamo un oceano Atlantico ancora "chiuso" dalle alte pressioni. Di conseguenza non si potrà ancora parlare di svolta vera e propria nello stato nel tempo sul nostro Continente.

Il contentino sul nord Italia potrebbe essere frutto di un colpo di fortuna; questa volta l'alta pressione potrebbe spanciare più a nord, consentendo un rientro di aria fredda da est che dovrebbe mantenersi abbastanza alto di latitudine.

L'aria fredda potrebbe poi interagire sul Golfo Ligure con aria più umida di provenienza meridionale, determinando la formazione di una depressione. Potrebbe essere questa a concedere un po' di pioggia ed un po' di neve al nord-ovest nella giornata di sabato 12 febbraio.

Solo a titolo di informazione, vi mostriamo la mappa delle precipitazioni attese per sabato 12 febbraio in Italia:

Come abbiamo accennato, fa bene al morale vedere prevista un po' di pioggia ed un po' di neve al nord-ovest dopo tanti salti, tanto favonio e tanta siccità. Potrebbe piovere anche sul Piemonte occidentale, pochi millimetri, ma che darebbero un po' di fiato alle pianure rinsecchite.

Sopra i 400-500 metri arriverebbe anche la neve, non molta, ma in grado di dare una piccola mano di bianco sul marrone che domina ormai da oltre un mese.

Altre precipitazioni si farebbero vedere tra Marche e Abruzzo, nevose sopra gli 800 metri e tra la Sardegna e la Sicilia. All'asciutto invece il versante tirrenico.

Temperature in calo su tutta la Penisola, in modo particolare al nord e al centro.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

