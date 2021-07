Meteo: promontorio di alta pressione sempre più forte, si prepara la terza ondata di caldo intenso

Lo scatto satellitare di questa mattina mostra chiaramente l'impostazione barica presente nel Mediterraneo: l'Italia è avvolta da un promontorio di alta pressione sempre più forte e coriaceo, capace di inibire quasi totalmente la formazione di nubi, anche piccole.

All'appello manca ancora il caldo intenso, quello che arriverà da domani su quasi tutta Italia. L'anticiclone, infatti, sarà rimpolpato da aria molto calda sub-tropicale che porterà le temperature anche oltre i 40°C in molte località del centro-sud. Anche il nord farà i conti col gran caldo, specie l'Emilia Romagna, a partire proprio da domani.

METEO 6 LUGLIO 2021 | Giornata molto stabile su tutta Italia, ad eccezione dell'estremo nord-ovest dove saranno possibili dei temporali pomeridiani (Alpi piemontesi e Valle d'Aosta). Altrove sarà dominio totale del Sole.

Le temperature sono attese in leggero aumento rispetto a ieri, soprattutto sul lato tirrenico dove raggiungeremo i 35-36°C. Caldo meno intenso sul versante adriatico grazie a residui deboli venti di maestrale.



Come detto poc'anzi, il caldo intenso entrerà in scena, per la terza volta in questa prima parte d'estate, a partire da domani su tante nostre regioni...