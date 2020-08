Meteo: piogge e temporali verso il sud, avanza il fresco!

L'aria fresca tanto attesa da molti giorni ha finalmente invaso il nord Italia, dando vita ad un poderoso calo delle temperature e permettendo il ritorno della neve sulle Alpi. Ancora poche ore di attesa invece per il sud, dove fa ancora caldo, soprattutto per via dell'altissima umidità che rende l'aria pesante e afosa.

La massa d'aria fresca si sta pian piano muovendo verso il sud, dove darà vita ad un intenso e prolungato peggioramento del tempo nel corso della settimana, già a partire da oggi! Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci attende nella giornata odierna.

Previsioni per oggi 4 agosto 2020



La giornata risulterà fortemente instabile sul nord-est dove la perturbazione continuerà a portare piogge e temporali localmente intensi. Peggioramento dal pomeriggio atteso anche su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e zone interne di Toscana e Lazio. Inoltre, sempre durante le ore pomeridiane, si svilupperanno i primi forti temporali sulla Puglia centro-settentrionale dove non escludiamo grandinate importanti ed intense raffiche di vento.

Piogge e isolati temporali anche in Campania e Basilicata tra tarda mattina e pomeriggio.

Ancora stabile invece su Calabria e le isole maggiori, mentre migliorerà gradualmente sul nord-ovest.

Temperature in ulteriore calo al nord (specie sul Triveneto), mentre il gran caldo al sud sarà solo un ricordo a partire da questa sera!