Meteo: lenta DEPRESSIONE in arrivo, avvio di Maggio con l'ombrello!

Il ponte del 1° maggio non sarà all'insegna del bel tempo in Italia, questo è ormai assodato. Le nubi sono già in aumento ovunque, specie al nord e al centro Italia, segno dell'ingresso del fronte caldo della perturbazione ampiamente discussa negli ultimi giorni.

Già a partire dalla giornata di domenica 30 aprile, infatti, la perturbazione comincerà ad interessare con più insistenza il nostro Paese, portando con sé piogge e temporali che si intensificheranno a partire dal nord.

Nella giornata del 1° maggio, il maltempo si concentrerà soprattutto al centro e al nord Italia, con temporali forti e piogge persistenti. Saranno coinvolte molte regioni, tra cui la Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. Anche il sud non starà a guardare e riceverà una discreta dose di piogge e rovesci. Insomma una festa dei lavoratori da dimenticare:

Il 2 e il 3 maggio, invece, la perturbazione si sposterà verso il sud Italia e il lato adriatico, portando piogge ancora intense e persistenti. Le regioni più colpite saranno quelle della Calabria e della Sicilia, oltre che su Emilia Romagna e Marche dove ci aspettiamo ancora accumuli di pioggia abbondanti:

Inoltre, durante i temporali, ci sarà un elevato rischio di grandine. La perturbazione atlantica si muoverà lentamente nel Mediterraneo, motivo per cui ci impiegherà ben 4 giorni per attraversare lo Stivale, causando piogge persistenti fino a metà della prossima settimana. Le temperature, invece, resteranno attorno alle medie del periodo, dunque non ci aspettiamo l'ingresso di aria molto più fredda.

In sintesi, il ponte del 1° maggio sarà caratterizzato da maltempo persistente su gran parte del territorio italiano, con piogge intense e temporali forti soprattutto al centro e nord Italia. Si consiglia di seguire con attenzione le previsioni meteo, che potrebbero subire variazioni nei prossimi giorni.