Meteo: la canicola africana molla la presa?

Stiamo vivendo momenti di grande caldo in Italia grazie all'anticiclone nord-africano ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Da nord a sud il tempo è stabile, le temperature aumentano sempre più e i cieli risultano pregni di polvere sahariana.

L'atmosfera presente in queste ore è simil-tropicale da nord a sud: le elevate concentrazioni di polvere sahariana in alta quota rende i cieli sporchi e lattiginosi, specie sul lato tirrenico dove si sfiorano i 3000 microgrammi di polvere su metro quadrato. Le temperature aumenteranno ancora tra oggi e venerdì, fino a superare localmente i 40°C nelle zone interne del centro e del sud, oltre che sulle isole maggiori.

Ma quanto durerà il grande caldo africano? La situazione attuale è eloquente: un vasto promontorio sub-tropicale si erge dal nord Africa verso l'Europa centrale, passando a pieno sull'Italia. Il nostro Stivale si trova al di sotto del nucleo più caldo e stabile dell'anticiclone, una situazione vista e rivista nelle precedenti estati. Ma a differenza di altre annate, questa volta l'anticiclone avrà vita breve!

Da venerdì 23 Giugno il tempo comincerà a cambiare a partire dal nord Italia. Un fronte fresco proveniente da ovest andrà a minare la stabilità dell'anticiclone, costringendolo ad un lento declino. Arriveranno anche i temporali, anche violenti, sulle regioni del nord nella giornata di venerdì. A seguire l'aria fresca, in quota, dilagherà su tutta Italia allontanando di fatto l'anticiclone africano.

Difatti tra 25 e 30 Giugno il promontorio anticiclonico sarà totalmente cancellato e la calura sub-tropicale indietreggerà su Spagna, Algeria e Marocco. L'Italia si ritroverà sotto correnti meno calde nord-occidentali, le quali faranno scendere ovunque le temperature fino a portarle attorno alle medie del periodo. Insomma non farà fresco, ma nemmeno troppo caldo! Le temperature massime oscilleranno tra i 25 i 30°C sul centro e sud Italia, mentre in Val Padana la colonnina di mercurio si assesterà tra i 32 e i 35°C, seppur in condizioni di minor disagio grazie ad un calo dell'umidità. In questo finale di GIugno potremmo imbatterci anche in alcune note instabili, prevalentemente pomeridiane.

Per rivedere un anticiclone un po' più invadente bisognerà attendere l'inizio di Luglio. Al momento, tuttavia, non si prevedono promontori sub-tropicali estremi come quello attualmente presente in Italia. Il caldo non dovrebbe mancare, sebbene senza eccessi pesanti.