Meteo: l'estate meteorologica parte col Sole, ondata di caldo imminente!

Oggi 1° giugno inizia ufficialmente l'estate meteorologica, da non confondere con quella astronomica attesa il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. La data del 1° giugno è stata scelta esclusivamente per l'Italia ed è frutto di una media climatica che vede, proprio ad inizio mese, un incremento delle temperature e delle ondate di caldo che giungono nel Mediterraneo.

L'esordio della stagione non è totalmente estivo considerando che troviamo ancora freschi venti di maestrale a sferzare il sud, mentre le temperature sono ancora piuttosto basse a causa dell'ondata di fresco arrivata nello scorso week-end.

METEO 1 GIUGNO 2021 Giornata stabile e soleggiata su gran parte d'Italia. Isolati acquazzoni plausibili sui monti durante le ore pomeridiani, specie sull'arco alpino e l'Appennino centrale.

Temperature massime in lievissimo aumento rispetto a ieri, ma quasi ovunque inferiori ai 24-25°C.



Il caldo diventerà via via sempre più insistente a partire da giovedì, grazie all'approssimarsi dell'anticiclone africano su gran parte dell'Europa centro-meridionale.