Meteo: interessanti novità per la festa della Repubblica!

Siamo ormai ad un passo dall'inizio dell'Estate e manca poco più di una settimana alla Festa della Repubblica, attesa il 2 Giugno. L'ennesimo ponte di questo 2023 potrebbe ricevere un trattamento nettamente diverso dai precedenti, che ricordiamo essere trascorsi sotto condizioni meteo molto turbolente.

Ebbene l'aggiornamento mattutino del modello americano GFS ci propone un deciso rinforzo dell'alta pressione nord-africana, portatore di stabilità e dei primi caldi. Non si prevede, tuttavia, un anticiclone particolarmente strutturato, spesso e coriaceo, bensì un promontorio blando capace di portare un po' di stabilità ma anche di subire l'attacco di flussi più freschi alle alte quote.

Insomma per il ponte del 2 Giugno si prevede, al momento, tempo stabile ma non troppo, e neanche troppo caldo! Potremmo parlare di caldo nella normale, con temperature massime generalmente attorno ai 25-28°C. Ecco qui le temperature previste il 2 Giugno in Italia:

In questo contesto non troppo stabile potremmo osservare lo sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani. Difatti dalla mappa delle precipitazioni previste il 2 Giugno emerge la presenza di accumuli modesti nelle zone interne e montuose, specie lungo l'Appennino. Fenomeni presenti anche al Nordovest, specie a ridosso di monti e colline.

La media degi scenari di GFS, che indica la previsione matematicamente più probabile, mostra un anticiclone ancor meno invadente. Insomma le correnti più fresche alle alte quote potrebbero rivelarsi addirittura più sostenute di quanto preventivato dalla corsa principale del centro americano. In tal caso avremmo temporali ancor più diffusi e presenti nelle ore pomeridiane e serali, con temperature attorno alle medie del periodo.