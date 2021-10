METEO: insistono FREDDO e MALTEMPO. Nuovo VORTICE a metÃ  settimana!

La fase eccezionalmente fredda che sta attraversando Italia rischia di protrarsi per gran parte della settimana a causa di nuovi impulsi freddi provenienti dall'est. La sola pausa di domani non sarà sufficiente per una ripresa delle temperature che, anzi, si manterranno al di sotto delle medie da nord a sud.

A metà settimana l'Italia farà i conti con un nuovo peggioramento dai connotati invernali, il quale rappresenterà una vera e propria eccezionalità per la nostra penisola in questo periodo dell'anno. L'aria fredda affluirà nel Mediterraneo con più vigore tra mercoledì e giovedì, soprattutto sulle regioni meridionali e del medio-basso Adriatico.

L'ingresso avvolgente dell'aria fredda sarà determinante per la formazione di una nuova depressione tra basso Tirreno e mar Ionio: in poche ore si svilupperà un vortice di bassa pressione ricco di nubi, piogge e temporali che andranno a colpire le regioni meridionali. L'apice del maltempo è previsto tra mercoledì sera e giovedì mattina: avremo piogge diffuse e locali nubifragi su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, con rischio idrogeologico da valutare a ridosso del peggioramento grazie alle analisi della Protezione Civile.

Notevoli gli accumuli di pioggia fino alle prime ore di venerdì sulle regioni meridionali:

Fenomeni più irregolari, ma presenti, su Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e Sardegna. Non escludiamo l'arrivo di qualche acquazzone sparso, nella giornata di mercoledì, anche sul nord-est nel momento in cui affluirà l'aria fredda nel Mediterraneo.

Tempo decisamente più stabile sul nord-ovest e l'alto Tirreno.

L'irruzione fredda farà scendere ulteriormente le temperature, tanto da portarle estremamente sotto le medie del periodo sul lato adriatico e al sud. Addirittura si prospettano anomalie negative di oltre 10°C.

Col crollo termico sarà plausibile assistere a nuove nevicate sull'Appennino centro-meridionale, specie oltre i 1300 metri di altitudine. Il vento moderato di tramontana acutizzerà la sensazione del freddo ovunque.