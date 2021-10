MALTEMPO: oltre al FREDDO, arriverÃ  anche la NEVE; vediamo dove e quando

Freddo di metà ottobre sull'Italia...e che freddo! Dall'Europa settentrionale si farà strada un fronte freddo che a metà settimana irromperà prima sull'Europa centrale, poi anche sull'Italia. Sarà seguito da aria molto fredda per la stagione che farà piombare in pieno inverno molte nazioni dell'Europa centro-orientale ed in parte anche la nostra Penisola.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste nella prima mattinata di giovedi 14 ottobre:

L'isoterma 0° alla medesima quota (1500 metri) riuscirà a sfondare in Italia all'interno dell'area colorata in rosso, ovvero sul medio Adriatico e il rispettivo entroterra.

Nella mattinata seguente, ovvero di venerdi 15 ottobre, la medesima isoterma potrebbe sfondare temporaneamente più a sud, fino a ricoprire anche parte del meridione peninsulare:

Il calo della temperatura in quota trasformerà quindi la pioggia in neve sull'Appennino centro-meridionale a quote alquanto basse per la stagione in corso.

Ecco come potrebbero comportarsi le precipitazioni nella giornata di giovedi 14 ottobre al centro-sud (ricordiamo che il nord non riceverà praticamente precipitazioni):

La neve potrebbe cadere fino a 1200-1300 metri tra l'Appennino Abruzzese e Molisano; 1400-1500 metri sull'Appennino Lucano. Dove non nevicherà, arriveranno rovesci anche intensi specie nel nord della Sicilia e sui settori ionici.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese al centro-sud nella giornata di venerdi 15 ottobre:

Spruzzate di neve sopra i 1200-1300 metri praticamente su tutto l'Appennino centro-meridionale anche se le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Pesanti rovesci o temporali colpiranno sul settore ionico e rovesci intermittenti con vento forte saranno presenti sul nord della Sicilia.

