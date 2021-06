METEO inizio settimana prossima: ci saranno ancora i 40°? Avremo TEMPORALI FORTI al nord?

L'ondata di caldo raggiungerà il suo apice durante questo fine settimana, in modo particolare nella giornata di domenica 20 giugno (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-caldo-week-end-bollente-40-a-portata-di-mano-anche-sulla-tua-regione-/90740/)

All'inizio della prossima settimana le correnti più fresche provenienti dall'Atlantico spingeranno parzialmente il promontorio bollente verso levante, facendolo "orientaleggiare". Questa situazione si tradurrà con un respiro relativamente più fresco al nord dove potrebbero scoppiare anche dei temporali, mentre a pagare pegno saranno le regioni meridionali che verranno avviluppate dal caldo intenso per più giorni.

Per maggiore chiarezza vi mostriamo le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di lunedi 21 giugno:

La forzata delle correnti più fresche da ovest potrebbe portare un relativo refrigerio al nord e sull'alta Toscana; da valutare la possibilità che questa situazione possa diventare sede di intensi temporali, anche se su Alpi, Prealpi ed aree di pianura settentrionali tali fenomeni ci saranno quasi sicuramente.

Osservare il piegamento dell'asse del cuneo bollente verso levante. Ciò potrebbe mandare nel forno buona parte del centro, ma soprattutto il meridione e la Sicilia dove i 40° potrebbero essere toccati in più zone.

La giornata seguente, ovvero martedi 22 giugno, le correnti occidentali proveranno a spingere in modo più netto, regalando al nord e a parte del centro (segnatamente la Toscana) un clima più salubre:

Il cuneo bollente verrà piegato ulteriormente, ma non in maniera sufficiente per evitare di tormentare il meridione e la Sicilia, che sperimenteranno ancora temperature molto elevate.

In sostanza: buone notizie per l'inizio della settimana prossima al nord e sulla Toscana, non buone (ovviamente sul fronte del caldo) per il meridione e la Sicilia.

