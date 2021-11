METEO: imminente nucleo INSTABILE, tra poche ore si riparte col MALTEMPO

Il vasto ciclone che per giorni ha interessato il Mediterraneo centro-occidentale sta rapidamente perdendo colpi e lo dimostra l'assenza di sistemi temporaleschi organizzati come quelli che avevano duramente colpito la Sicilia. Il tempo non è propriamente stabile ovunque, sia chiaro: qualche acquazzone o temporale è ancora presente specie su Liguria, Campania, Calabria e Sicilia ionica. Complessivamente possiamo parlare di una lieve e, sottolineiamo, momentanea attenuazione dei fenomeni.

Come già anticipato ieri ci troviamo alle porte di un nuovo doppio peggioramento sulla nostra penisola: il primo e imminente è un guasto dovuto ad un nucleo d'aria instabile nord Atlantica che proprio in queste ore si sta separando dal flusso zonale che scorre sul nord Europa per dirigersi nel Mediterraneo. Il nucleo instabile attraverserà Germania, Svizzera e Francia fino a penetrare nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano, originando una rapida depressione orografica tra mar Ligure e costa Azzurra foriera di piogge e rovesci. Di seguito la mappa della pressione al suolo prevista per la notte di domenica: evidente la presenza di una piccola depressione a ridosso della Liguria:

I primi segni di peggioramento marcato arriveranno tra oggi pomeriggio e sera su Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Piemonte, alto Veneto dove ci aspettiamo piogge e isolati temporali. L'apice del maltempo arriverà domenica con piogge su tutto il nord e isolati forti rovesci sulla Liguria centrale. È confermata anche la neve sulle Alpi, generalmente oltre i 1500 metri su quelle occidentali (con accumuli molto abbondanti) e oltre i 1700 metri su quelle orientali. Neve oltre 1900/2000 metri sull'Appennino settentrionale.

La perturbazione coinvolgerà anche Toscana, coste laziali e Sardegna nel fine settimana, mentre sul resto della penisola prevarranno cieli poco nuvolosi o nuvolosi. Il Salento sarà probabilmente l'unico settore del Meridione con un modesto rischio di precipitazioni nella giornata di domenica.

La perturbazione tenderà ad esaurirsi gradualmente nella giornata di lunedì, considerando che sarà attirata dal centro di bassa pressione principale, ovvero quello che staziona tra la Sardegna e le Baleari.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località