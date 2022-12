Meteo: dalla MITEZZA all'inverno CRUDO in poche mosse a gennaio

Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: stamane, nonostante qualche mappa davvero eclatante e votata al cambiamento sia sotto gli occhi di tutti (compare infatti nelle emissioni ufficiali di qualche modello), la situazione rispetto a ieri non è migliorata.



In pratica prima di assistere in casa nostra ad uno scenario come quello evidenziato nella foto qui sopra, dovrà davvero accadere qualcosa di clamoroso. Non chiediamo tanto però, solo un po' di inverno vero, come è giusto che sia. E arriverà? Le possibilità ci sono.



Se volessimo fare fare i classici fannulloni pagati senza far nulla ce la caveremmo facilmente dicendo a tutti: "ecco il tempo sino a metà gennaio, anticiclone dominante, bel tempo ovunque, con inquinamento, foschie e nebbie sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro, tanta mitezza e inverno ancora ai box".

Troppo facile! Perchè in realtà sotto traccia i germi del "ribaltone meteo" si scorgono eccome. Per farli emergere occorre deve assolutamente succedere che, dai primi di gennaio, la corrente a getto rallenti, in altre parole il vortice polare deve perdere compattezza e spingere con meno veemenza i venti occidentali miti verso l'Europa.



I segnali in tal senso non mancano, ma come dicevamo sopra, non sono ancora sufficienti. Proviamo ugualmente a cercarli in queste mappe, previste dall'Epifania in poi.

Tenete presente che la loro percentuale di attendibilità al momento resta sotto il 20%. Vedremo comunque l'anticiclone ergersi verso nord e l'aria fredda provare a cercare un varco da est per raggiungerci:

Noterete la rotazione orario dell'anticiclone che favorisce l'ingresso di una massa d'aria molto fredda da nord-est, in grado di rovesciare completamente il quadro barico e termico sull'Europa, determinando una fase di maltempo anche nevoso su diverse zone del nostro Paese. Guardate ad esempio il quadro termico a 1500m che ne scaturirebbe, freddo per tutti:

In poche mosse insomma passeremmo dalla mitezza al freddo crudo. Sono giorni che questi scenari si scorgono e noi ve li evidenziamo, speravamo oggi di fare un passo avanti, ma al momento l'inverno alle nostre latitudini dipende ancora da troppi fattori esterni per dichiarare apertamente di voler tornare in scena. Aspettiamo.

