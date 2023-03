Meteo 7 giorni: settimana DIVERSA dal solito, ma...

Mentre si esauriscono gli ultimi effetti del ciclone Juliette sulle regioni del sud possiamo finalmente concentrarci sulla prossima settimana, la quale nasconde ancora qualche incertezza soprattutto sulla localizzazione delle piogge, ma quanto meno ci dice che si concretizzerà un deciso cambio di circolazione.

Non ci sono più dubbi sul ritorno delle correnti occidentali, le quali traghetteranno certamente aria più mite nel Mediterraneo ma al tempo stesso anche tanta umidità ed una maggior possibilità di precipitazioni su regioni alle prese con la siccità.

Già da lunedì 6 marzo avremo il ritorno del libeccio sul versante tirrenico, il quale porterà addensamenti e anche piogge sparse dalla Liguria al Lazio. Qualche pioggia attesa anche sul Nordest, con neve solo in alta quota.

Nel prosieguo di settimana il vento potrebbe diventare il fenomeno principale specie al centro, al sud e in montagna, mentre le piogge potrebbero rivelarsi perlopiù deboli o moderate. I fenomeni interesseranno più direttamente i settori tirrenici e il Nordest, mentre latiteranno sui settori adriatici. Anche il Nordovest rischia di ritrovarsi ai margini anche di questi fronti atlantici molto veloci.

Dal prossimo fine settimana le temperature potrebbero salire ulteriormente, addirittura superando i 20°C, grazie ad ulteriori richiami di aria mite sub-tropicale nel Mediterraneo. Per possiamo dire che vivremo una settimana diversa dal solito grazie al ritorno delle correnti occidentali, ma al tempo stesso non si intravedono grandi perturbazioni in grado di portare precipitazioni diffuse e abbondanti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni sui versanti tirrenici. La depressione perde forza. Stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 6 marzo: tornano a soffiare le correnti occidentali in Italia. Addensamenti sulle regioni tirreniche, piogge sparse dalla Liguria al Lazio, oltre che sul Triveneto. Più asciutto altrove. Temperature in aumento.

Martedì 7 marzo: piogge sparse sul lato tirrenico e al Nordest, venti in rinforzo di libeccio. Più asciutto sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico. Temperature in aumento.

Mercoledì 8 marzo: festa della donna con precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche e al Nordest, venti sostenuti di libeccio su gran parte del centro e del sud.

Giovedì 9 marzo: graduale miglioramento su gran parte d'Italia, seppur con qualche pioggia residua al sud e medio-basso Adriatico. Venti in graduale attenuazione.

Venerdì 10 marzo: possibile nuovo guasto di origine atlantica. Piogge veloci in transito da nord a sud con neve in montagna sulle Alpi.

Sabato 11 marzo: piogge sparse al centro e al sud, più stabile al nord. Temperature in aumento.

Domenica 12 marzo: fine settimana stabile dal sapore primaverile grazie ad un ulteriore aumento delle temperature.

