Mercoledi 6 maggio: confermato il rientro fresco da est con qualche PIOVASCO

L'alta pressione che sta interessando l'Italia, nella giornata di domani, mercoledi 6 maggio, farà una temporanea migrazione con i suoi massimi verso nord-ovest in direzione del Regno Unito.

Di rimando, la nostra Penisola verrà interessata da un rientro di correnti fresche orientali che oltre a determinare un modesto calo termico, attiverà alcuni piovaschi su diverse aree del nostro Paese.

I fenomeni saranno circoscritti e maggiormente probabili nelle ore pomeridiane e nella prima parte della sera.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge previste in Italia secondo il modello americano, tra le 11 e le 14 di mercoledi 6 maggio:

Il modello individua la possibilità di piovaschi sulle Alpi centro-orientali, l'Appennino Ligure e settentrionale ed in prossimità del medio e alto Adriatico, sotto l'incedere di venti più freschi in prevalenza da nord-est.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni in Italia tra le 14 e le 17, sempre secondo il modello americano:

I piovaschi si trasferiranno verso le prealpi centro-occidentali, l'ovest del Piemonte, l'Appennino Ligure, le aree interne del centro e il medio versante adriatico, in modo particolare tra Marche e Abruzzo. Anche in questo caso si tratterà di fenomeni locali e non intensi.

Nella giornata seguente, giovedi 7 maggio, il tempo si rimetterà al bello dopo le ultime incertezze sul nord-ovest al mattino, ma in rapida attenuazione. Anche le temperature tenderanno nuovamente ad aumentare.

