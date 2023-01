MALTEMPO: TANTA PIOGGIA in arrivo tra domenica e lunedì - le aree più colpite

L'alta pressione che ancora comanda le operazioni sul Mediterraneo, nei prossimi giorni tenderà gradualmente a cedere. Da ovest è in arrivo una perturbazione piuttosto intensa che darà luogo a molte piogge e nevicate sulle Alpi a quote non troppo elevate. Il fronte perturbato avrà il merito di rimescolare bene l'aria dopo quasi un mese di stagnazione e farà scendere anche un po' le temperature specie tra martedi 10 e mercoledi 11 gennaio. Insomma, arriverà un po' di movimento.

Dal punto di vista delle piogge, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 8 gennaio:

Rovesci anche intensi saranno presenti sulla Liguria, specie centro-orientale. Piogge sparse sulle pianure ad eccezione di Piemonte ed Emilia Romagna che resteranno sottovento al flusso portante da sud-ovest. Nevicate sulle Alpi in media sopra i 1200-1400 metri. Rovesci intensi anche sull'alta Toscana ed in misura minore su Sardegna nord-occidentale, Lazio, Umbria occidentale ed in serata anche sulla Campania.Su tutte le altre regioni non avremo fenomeni e il tempo dovrebbe rimanere asciutto.

Rinforzeranno anche i venti tra sud e sud-ovest con moto ondoso dei mari in progressivo aumento. Temperature in calo a partire dal nord.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 9 gennaio:

Migliora al nord dopo gli ultimi rovesci anche intensi sul Friuli, ma in via di attenuazione. Maltempo lungo il Tirreno e nelle aree interne, nonchè sulla Sardegna, con piogge, rovesci e venti forti. Più asciutto il versante adriatico che si troverà sottovento al flusso portante, anche se verrà preso dalle precipitazioni dalla sera.

Quota neve in calo sull'Appennino centrale in serata fino a 1200-1300 metri stante la rotazione a nord delle correnti che introdurrà un moderato calo delle temperature sul nostro Paese. Venti forti e miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

