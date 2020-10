MALTEMPO LIGURIA: nubifragi e frane nella provincia di Genova, isolata la frazione di Bargone

Come preannunciato il maltempo sta colpendo dalla serata di ieri la Liguria con forti piogge e temporali che stanno creando diverse criticità sul territorio.



Le abbondanti precipitazioni cadute soprattutto durante le ore notturne hanno provocato allagamenti, frane e smottamenti, in particolar modo nella provincia di Genova.



Situazione delicata fra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure, nel Levante, con allagamenti e interruzioni di strade. Nel comune di Casarza Ligure una frana ha colpito la frazione di Bargone, che risulta isolata. In corso i lavori di rimozione di fango e detriti. La frana, come si vedere dalle immagini, ha invaso le strade del paese travolgendo anche alcune automobili in sosta.



Intanto la situazione meteo volge verso un temporaneo miglioramento sulle zone costiere della regione mentre le piogge insistono nelle aree più interne. Nelle prossime ore però attenzione ai venti, che rinforzeranno ulteriormente provocando importanti mareggiate.



In serata poi nuovo forte peggioramento con piogge e temporali che torneranno ad essere intensi, soprattutto sull'area centro-occidentale della Liguria.