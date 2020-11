Maltempo ai nastri di partenza, Sardegna colpita dai nubifragi

Una nuova fase di maltempo è ai nastri di partenza: una vasta depressione atlantica si sta incamminando verso la nostra penisola dopo aver colpito la Spagna. Questo vortice carico di nubi e piogge intense sta già avvolgendo la Sardegna dove piove senza sosta dalle prime ore della notte, mentre nubi e prime deboli piogge blande iniziano ad espandersi su gran parte del versante tirrenico. Piove anche sulla Liguria occidentale questa mattina, mentre nevica sulle Alpi tra Liguria e cuneese.

METEO 28 NOVEMBRE 2020 | Maltempo intenso sulla Sardegna per tutta la giornata (emanata allerta rossa dalla Protezione Civile). Piogge tra pomeriggio e sera in arrivo anche su Sicilia (con temporali anche forti), Calabria, Campania, Liguria. Piovaschi deboli su Lazio e Toscana. Nubi in aumento sul resto d'Italia ma senza piogge. In serata deboli pioviggini su Emilia Romagna, bassa Lombardia, basso Piemonte.

Neve sulle Alpi tra basso Piemonte e Liguria oltre gli 800-900 metri, in graduale attenuazione nel corso della giornata.