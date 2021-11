LunedÃ¬ 29 novembre: NEVE a bassa quota e ROVESCI INTENSI su molte regioni

Sarà un lunedi freddo, ventoso ed instabile per le regioni centro-meridionali italiane. Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali di lunedi 29 novembre:

Aria fredda di matrice artica in picchiata sull'Europa centrale e sull'Italia, con una depressione in prossimità delle regioni centrali. Tutto concorre per avere una giornata instabile, fredda e ventosa al centro e al meridione, con la neve che si farà vedere a quote collinari sull'Appennino centrale.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 29 novembre:

Al nord cielo sereno con venti favonici su alcune zone, anche se piuttosto freddi. I fenomeni inizieranno a manifestarsi dalla media Toscana verso sud. Previsti rovesci e temporali anche accompagnati da grandine e colpi di vento specie su Sardegna, bassa Toscana, Lazio, Campania, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale.

La neve cadrà sopra i 500 metri tra l'Umbria e le Marche, 700 metri tra Abruzzo e Molise, 900-1000 metri sull'Appennino meridonale. Si tratterà di rovesci nevosi!

Venti ovunque forti e freddi da nord-ovest con mari in cattive condizioni. Si prevedono mareggiate sulle Isole e sul Tirreno.

