FREDDO: fino al 3 dicembre temperature SENSIBILMENTE INFERIORI ALLA MEDIA sull'Italia e non solo...

L'Italia si sta infilando in un tunnel freddo che ci accompagnerà per gran parte della settimana prossima. Non avremo un freddo estremo, tuttavia le temperature saranno complessivamente inferiori alla norma anche di diversi gradi su gran parte dello scacchiere europeo ed italico.

L'alta pressione atlantica non riuscirà a distendersi verso levante (se non parzialmente ed in alcuni momenti), ma resterà arroccata troppo ad ovest, buttando giù aria fredda in direzione dell'Europa centrale e l'Italia.

Abbiamo una mappa a scala europea che mostra le anomalie termiche a 1500 metri previste fino a venerdi 3 dicembre:

Come mostra la scala sulla destra della foto, indicata dalla freccia bianca, sul nostro Continente le temperature saranno tra i 3 ed i 7° inferiori alla media; per ciò che concerne l'Italia, andremo invece tra i 3 ed i 5° sottomedia, sempre a 1500 metri.

Insomma, il primo mese invernale (dicembre) sembra partire con il piede "giusto".

