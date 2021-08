La prossima settimana sarà SUPER ANTICICLONE per tutti!

L'estate sembra perdere colpi sull'Italia, ma è solo una situazione temporanea. Dopo la coda perturbata che nel week-end interesserà parte del settentrione, il flusso atlantico è previsto alzarsi di latitudine, facendo spazio ad un ingombrante anticiclone che sarà l'assoluto protagonista del tempo della settimana prossima e probabilmente anche del periodo di Ferragosto.

I principali modelli sono tutti concordi nel vedere questa forte rimonta che sparerà il caldo anche sulle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello europeo per mercoledi 11 agosto:

Correnti atlantiche bloccate e sviluppo di un'enorme cupola di alta pressione che determinerà sole e caldo a profusione su tutta l'Italia, senza eccezioni. E' ancora presto per valutare se saranno presenti valori termici da record, ma per il momento questa ipotesi non sembra quotata.

Il modello americano segue a ruota l'Europeo e per il medesimo giorno (mercoledi 11 agosto) pone la stessa configurazione.

Alta pressione con sole e caldo per tutti, con le depressioni molto a nord.

Quanto potrà durare questa situazione? Almeno fino a Ferragosto, ma ne riparleremo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/week-end-clima-nuovamente-pazzo-sull-italia-/91261/