La PIOGGIA attesa per i prossimi 10 giorni; SORPRESA per il NORD?

Non solo alta pressione nei prossimi 10 giorni in Italia. La nostra Penisola verrà infatti interessata da un po' di instabilità con temporali pomeridiani che si faranno sentire soprattutto al nord ed in parte anche nelle aree interne del centro-sud.

Il modello americano risulta molto più generoso in fatto di pioggia rispetto al collega europeo, ponendo picchi piovosi di tutto rispetto in sede alpina.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino a domenica 22 maggio secondo il modello americano (script.meteolive.it/cartine_grafiche/cumulo_pioggia/pioggia_cumulata_10gg.gif.)

Vi ricordiamo che le stime in millimetri sono puramente indicative e non devono essere prese come oro colato .

Ottime innaffiate per via dei temporali, potrebbero verificarsi lungo tutta la chiostra alpina con punte fino a 150mm tra la Val d'Aosta e l'alto Piemonte. Sconfinamenti piovosi saranno possibili anche lungo le pianure più prossime ai rilievi, con le precipitazioni a scalare da nord a sud.

Qualcosa si prevede anche nelle aree interne del centro-sud, fino a 20-25mm. Su tutte le altre regioni piogge scarse o assenti.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia fino a domenica 22 maggio, ma secondo il modello europeo (modeles3.meteociel.fr/modeles/ecmwf/run/ecmwfit-25-240.png)

Il modello nostrano è molto meno generoso in fatto di pioggia rispetto all'americano, ma forse maggiormente veritiero. Punte di 60-70mm sono attese sull'arco alpino centro-occidentale con possibili sconfinamenti piu attenuati sulle pianure del Piemonte.

12-15mm sono attesi anche nelle aree interne del centro-sud, per il resto piogge scarse o assenti per tutto il periodo.

