L'inverno delle ANOMALIE; guardate cosa succederà tra domenica e lunedì, ASSURDO!

Inverno in pausa e chissà ancora per quanto sulla nostra Penisola. Dopo le briciole di freddo che stanno interessando alcuni settori del centro e del meridione, tra domenica 17 e martedi 19 dicembre verremo interessati da un'alta pressione che avrà caratteristiche praticamente estive.

A livello del suolo avremo le inversioni termiche e non sentiremo un caldo estivo (anzi, in alcune aree di pianura farà anche freddo), ma basterà alzarsi un po' di quota per testare una mitezza fuori da ogni senso e logica.

Stupisce anche la vastità dell'anticiclone stesso. Ve lo mostriamo in tutto il suo "splendore" nella mappa sinottica attesa per le ore centrali di domenica 17 dicembre:

In pratica, buona parte del nostro Continente si troverà sotto una cupola di aria calda che schiaccerà al suolo l'umidità, il freddo e purtroppo anche le sostanze inquinanti.

Quali anomalie termiche si prevedono? La seconda mappa mostra il quadro delle anomalie termiche previste a 1500 metri nella giornata di domenica 17 dicembre:

Su buona parte dell'Europa centro-occidentale avremo anomalie termiche al rialzo comprese tra 10 e 12°. Tra 8 e 10° sul nord Italia e parte delle regioni centrali.

La giornata più "critica" sembra però essere lunedi 18 dicembre.

Sulla verticale del settentrione si prevedono anomalie comprese tra 10 e 12°, che tenderanno via via a stemperarsi procedendo verso le regioni meridionali. Notate come tutto il Continente, a parte pochissimi settori, sia abbracciato da anomalie termiche marcatamente positive.

