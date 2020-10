L'inverno 2020-2021 mite e con poca NEVE? Sai che novità! Le prospettive...

Partiamo dalle piogge. Dicembre con precipitazioni al nord e al centro, gennaio sostanzialmente asciutto, febbraio con fenomeni più abbondanti al centro e al sud. Sul piano precipitativo secondo il modello europeo la stagione andrà cosi. E se ci pensate rientra più o meno nell'anomala "normalità" degli ultimi anni.



E termicamente? Meglio non parlarne. Il solito inverno sopra media, anche marcata nel nord e nell'est del Continente, come vediamo dalle mappe qui sotto. Per chi non sapesse leggerle, laddove vedete la colorazione più marcata tendente al rosso-marroncino, l'anomala termica positiva a 2m sarà prossima ai 2°C, dove meno prossima al grado o al mezzo grado comunque sempre sopra media. Solo su alcuni tratti dell'ovest del Continente (colorazione bianca) si potrebbe vivere un invero nell'ambito della normalità.

Il dato statistico però è una cosa, la realtà spesso un'altra. Allora è accaduto in passato che queste mappe dovessero adattarsi alla situazione contingente (quasi mai prevista) modificando in corsa e talvolta ridimensionando i loro calcoli tendenti al caldo.



Cosa fa pendere verso mitezza e scarsità di neve questa stagione? La presenza di una Nina abbastanza intensa (acque più fredde della norma nel Pacifico) che influenzerebbe il tempo in Europa condizionando i prossimi mesi, inibendo gli scambi di calore tra le latitudini.



Tutto da dimostrare. In ogni caso le precipitazioni segnalate per dicembre al nord e al centro risulterebbero nevose almeno in montagna dalle quote medie, quelle per febbraio sarebbero utilissime al centro e al sud, in vista poi della solita penuria di precipitazioni estiva, dunque alla fine il quadro non è poi cosi nefasto.



La neve in pianura? Chi l'ha detto che episodicamente non si possa vedere, pur in un contesto termico spesso superiore alla media? In fondo 1-2 episodi invernali seri non sono quasi mai mancati anche nelle stagioni invernali da dimenticare.