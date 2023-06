L'Estate preme con forza, mappe pesanti tra 10 giorni!

Gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo sembrano lasciare pochi dubbi sull'andamento del meteo nei prossimi 10-15 giorni. Dopo l'ennesima rinfrescata che si concretizzerà tra venerdì e domenica, giorni in cui i temporali certamente non mancheranno, l'alta pressione potrebbe tornare a fare la voce grossa sul Mediterraneo.

L'anticiclone nord-africano ci metterà diversi giorni per riorganizzarsi ed espandersi sull'Italia: rischia di farlo con vigore dal 7-8 Luglio in poi, dando inizio ad una nuova potente ondata di caldo gran parte d'Italia, molto simile a quella occorsa la scorsa settimana. Tra 8 e 11 Luglio l'anticiclone sub-tropicale potrebbe avvolgere soprattutto centro e sud Italia, come evidenziato dalla media degli scenari di GFS.

Eloquenti le temperature previste a 1500 metri nel medesimo periodo. Le isole maggiori, secondo la media degli scenari, si ritroverebbe sotto l'isoterma +25°C, un valore davvero notevole per una media modellistica a 10 giorni di distanza.

Anche il centro europeo ECMWF, con la relativa media degli scenari, propone la stessa configurazione sub-tropicale.

Le anomalie di temperatura previste al suolo il 10 Luglio sono davvero significative, ma ovviamente andrebbero prese con le pinze considerando che si tratta di previsioni a poco più di 10 giorni di distanza. Al centro e al sud spiccano anomalie di oltre +12/+13°C, le quali indicherebbero l'arrivo di un'ondata di caldo molto importante.