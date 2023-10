Italia ROVENTE, Europa centro-orientale al FREDDO! Le previsioni meteo per il fine settimana mostrano un incredibile CONTRASTO TERMICO

Il prossimo fine settimana sarà contrassegnato da una situazione davvero singolare sul nostro Continente. Sul centro e sul nord Europa le temperature coleranno a picco stante una discesa di aria fredda che porterà valori quasi invernali. Di rimando, sull'Europa meridionale ed occidentale sarà piena estate, con temperature tipiche del mese di luglio.

Osservate dalla mappa a 1500 metri prevista per domenica 8 ottobre, come sarà labile il confine tra il caldo ed il fresco, se non addirittura freddo:

Sul nord Italia si prevedono isoterme alla medesima quota attorno a 18°, un valore estivo a tutti gli effetti. Sul resto d'Italia si viaggerà attorno a 15-16°, sempre a 1500 metri.

Osservate, sempre dalla mappa, cosa succederà invece sull'Europa centro-orientale! Le isoterme alla medesima quota finiranno sottozero su diverse nazioni e il confine tra l'estate e il (quasi) inverno sarà davvero labile e passerà poco a nord dell'arco alpino oriantale.

Sull'Italia ovviamente avremo caldo...anzi, molto caldo nella giornata di domenica 8 ottobre, quando al nord e su parte del centro si potrebbero battere anche dei record.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste alle ore 14 di sabato 7 ottobre:

Punte di 27-28° che si registreranno su molte regioni della nostra Penisola, da nord a sud, senza disdegnare qualche punta attorno a 30°.

Osservate ora la giornata di domenica 8 ottobre, l'apice del caldo anomalo sulla nostra Penisola:

Si prevedono 28-29° in Val Padana, complice anche un lieve effetto favonico delle correnti. Addirittura si raggiungeranno 31° sulla Romagna e 30° sulle Marche e il Lazio. Quasi tutte le temperature saranno superiori a 25°, con punte di 27-28° diffusi sulla Penisola.

Fortunatamente, il quadro termico dovrebbe ridimensionarsi notevolmente già nella giornata di lunedi 9 ottobre, ma ne riparleremo.

RIASSUMENDO: Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un contrasto termico eccezionale tra l’Italia e l’Europa. Mentre sul nostro Paese regnerà un caldo anomalo, con temperature da luglio su molte regioni, sull’Europa centro-orientale si avrà una discesa di aria fredda, che porterà valori quasi invernali. Il confine tra le due situazioni sarà molto labile e passerà poco a nord dell’arco alpino orientale. Il caldo raggiungerà il suo culmine nella giornata di domenica 8 ottobre, quando si potrebbero battere anche dei record.

