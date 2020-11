INVERNATA: primo NEVONE della stagione sulle Alpi da venerdì 4 dicembre?

Prima importante nevicata della stagione in vista per l'area alpina, anche a quote basse sul finire della prossima settimana. Da giorni ormai i modelli sono orientati verso uno schema barico favorevole a nevicate rilevanti sulle aree montane del settentrione tra venerdì 4 e domenica 6 dicembre.



In tempi "no covid" un'autentica manna in vista del Ponte dell'Immacolata, in tempi di pandemia invece una beffa atroce, visto che probabilmente gli impianti dovranno rimanere chiusi per evitare il dilagare dell'infezione.



Cosa porterebbe a questo evento? Una situazione che da tempo in dicembre non si vedeva: una frenata della corrente a getto e dunque dell'attività del vortice polare, una massa d'aria fredda che raggiungerà il nord Italia e parte del centro da nord-est nei primi giorni di dicembre (tra l'1 e il 3 grossomodo), seguita dall'inserimento di una vasta figura depressionaria sull'ovest del Continente, in grado di spingere corpi nuvolosi carichi di precipitazioni sulla nostra Penisola, specie al nord e al centro.



Al nord la presenza dell'aria fredda, almeno in una prima fase, potrebbe favorire nevicate importanti anche a quote basse o molto basse , difficilmente però in pianura, mentre al centro e al sud, coinvolte solo marginalmente dall'irruzione fredda, arriverebbe solo pioggia, salvo qualche nevicata nelle prime ore del peggioramento su Toscana, Umbria e Marche a quote relativamente basse.



C'è comunque incertezza sull'entità del freddo in arrivo e anche sul posizionamento della figura depressionaria in arrivo da ovest. Vi proponiamo qui le mappe al momento più attendibile sia a livello termico a 1500m previste per mercoledì 2 dicembre, sia a livello barico per la serata di venerdì 4 dicembre:

Questa configurazione barica potrebbe favorire anche molti giorni di maltempo se la depressione avanzasse sino al Mediterraneo centrale; certo il limite della neve si alzerebbe progressivamente anche sulle Alpi, ma sarebbe comunque un contributo precipitativo importante per tutti dopo un novembre che ha proposto piogge abbondanti solo all'estremo sud.

Seguite gli aggiornamenti!