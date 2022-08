Inizio settimana prossima animata da TEMPORALI, ma non per tutti; ecco le regioni coinvolte

Provvidenziale, ma lieve cedimento della struttura di alta pressione che sta funestando la nostra Penisola; tutto ciò inizierà nella giornata di domenica 7 agosto, ma gli effetti più vistosi li coglieremo all'inizio della settimana prossima.

Oltre a qualche grado in meno (non aspettiamoci quindi il fresco), i cieli della nostra Penisola saranno animati da alcuni temporali che si formeranno segnatamente in prossimità delle zone montuose, ma con qualche sconfinamento verso le pianure e le coste.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia (quindi anche dei temporali) valida per lunedi 8 agosto:

I temporali essenzialmente pomeridiani o serali, interesseranno tutta la chiostra delle Alpi, sconfinando a tratti verso le aree di pianura adiacenti. Temporali saranno inoltre possibili sull'Appennino Ligure, Tosco-Emiliano, sull'Appennino centrale e meridionale, nonchè nelle aree interne della Sicilia. Qualche sconfinamento verso le coste sottostanti sarà possibile. Per il resto nessun cambiamento.

Questi invece sono i temporali previsti per martedi 9 agosto:

Temporali pomeridiano-serali saranno possibili su Alpi, Prealpi, zone di pianura adiacenti, Appennino Ligure, Tosco Emiliano, Appennino centrale e meridionale con limitati sconfinamenti lungo le coste.

Questi fenomeni avranno effetti benefici sulle temperature solo temporanei e più probabili al nord. Per il resto seguiterà a fare un gran caldo, specie sulle Isole e al sud.

