Fine settimana di GRANDE AFA e CALDO INSOPPORTABILE; ecco chi starà peggio

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia nel prossimo fine settimana. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Dal punto di vista atmosferico, i temporali diverranno maggiormente presenti specie nella giornata di domenica 7 agosto, quando aria meno calda raggiungerà il nord e parte del centro. Si tratterà comunque di temporali pomeridiani che interesseranno segnatamente le aree interne e montuose.

Sul fronte dell'afa e del disagio da caldo le cose andranno male, specie nella giornata di sabato. Di seguito la mappa che mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di sabato 6 agosto:

Massima attenzione alla Valpadana orientale dove si prevedono punte di caldo insopportabile con elevato rischio di colpi di calore. Malessere fisico si prevede sulle pianure del nord-ovest, tra Toscana, Umbria e alto Lazio unitamente al Foggiano e alla bassa Lucania. Sul resto d'Italia avremo caldo fastidioso o molto fastidioso.

Nella giornata di domenica 7 agosto la situazione migliorerà in maniera lieve. Ecco il disagio da caldo atteso alle 17 della giornata festiva:

Malessere fisico sarà presente sulla Valpadana orientale, parte della Toscana, l'alto Lazio, il Foggiano e la bassa Lucania. Altrove caldo fastidioso o molto fastidioso; poco fastidioso per un rientro di correnti orientali solo sull'alto e medio Adriatico.

Controlla anche tu l'indice di disagio da caldo previsto sulla tua regione cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/