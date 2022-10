Inizio settimana: il caldo raggiunge l'apice, possibile maltempo su alcune regioni!

Un debole flusso umido e instabile atlantico sta riuscendo a lambire quantomeno il nord, dove regala piogge sparse e qualche forte rovescio in montagna. Insomma una piccola parvenza d'Autunno in un mare di stabilità, siccità e temperature oltre le medie del periodo.

Questa situazione si protrarrà fino ad inizio prossima settimana, dopodiché l'anticiclone ingloberà anche il nord e porterà altre giornate stabili ed eccezionalmente miti per il periodo. Non a caso sono previste pesanti anomalie termiche fino a fine ottobre, come analizzato in questo articolo.

Ma cosa ci aspetta ad inizio settimana?

LUNEDI' 24 - Tante nubi al nord, precipitazioni più probabili su Liguria centrale, Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino alto Adige. In montagna avremo gli accumuli maggiori, localmente oltre i 50 mm. In pianura pioviggini sparse con accumuli irrisori. Stabile e soleggiato sul resto d'Italia, con temperature in ulteriore incremento sulle isole maggiori, in Calabria e sul medio-basso Adriatico. Possibili picchi di 30°C in Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia.

MARTEDI' 25 - Un po' di nubi residue al nord con fenomeni rari, concentrati sui monti. Alta pressione in ulteriore rinforzo e caldo anomalo al sud e medio-basso Adriatico.