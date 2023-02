Inizio prossima settimana: insidiosa depressione artica in arrivo?

Proviamo a farci largo tra le mille insidie e incertezze relative ai primi giorni della prossima settimana, quando le correnti fredde artico-continentali potrebbero interessare la nostra penisola in quel che potrebbe essere la più intensa ondata di freddo di questa stagione. Per il momento, però, è assolutamente vietato parlare di certezze considerando le grandi discordanze presenti tra i modelli matematici (qui qualche notizia in più).

Prim'ancora dell'aria gelida artico-continentale è molto probabile l'arrivo di una piccola e insidiosa depressione di origine artica che, nella giornata di lunedì, potrebbe inserirsi nel Mediterraneo. Questo piccolo nucleo instabile si distaccherà dal flusso polare e scivolerà a ridosso dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa centrale e subito dopo in Italia. Probabilmente questo nucleo d'aria fredda artica andrà ad impattare sull'arco alpino, dopodiché scaverà una depressione nel mar Tirreno che darebbe luogo a maltempo diffuso su tante regioni. Tuttavia non è ancora ben chiaro l'esatta traiettoria che assumerà questo piccolo vortice instabile, per cui altre variazioni saranno possibili nei prossimi due giorni.

Da martedì in poi le incertezze crescono ulteriormente in quanto sarebbe proprio questo nucleo artico ad attirare, come una calamita, l'aria più gelida che andrà a depositarsi sull'est Europa. Ma su questo aspetto ci ritorneremo nel prossimo aggiornamento.

Tornando alla giornata di lunedì, il maltempo molto probabilmente tornerà in Italia ad opera del piccolo vortice appena menzionato: qualora in inserisse nel mar TIrreno assisteremmo a piogge dapprima al nord e successivamente anche al centro e al sud. La neve cadrebbe dapprima in montagna per poi scenderà gradualmente fino a quote collinari sul settentrione e lungo l'Appennino centrale. Insomma l'inverno torna in Italia dopo questo periodo di alta pressione, che ci farà compagnia fino a domenica.